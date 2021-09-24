أردوغان يتهم واشنطن بدعم الإرهابيين بالمنطقة

اتهم الرئيس التركي /رجب طيب أردوغان/ واشنطن بمواصلة دعم الإرهابيين في المنطقة بشتى أنواع الأسلحة والمعدات في الوقت الذي يفترض أن تكافح تلك التنظيمات، حسب تعبيره.

وقال أردوغان إن علاقات بلاده مع الولايات المتحدة ساءت في عهد بايدن أكثر من أي وقت مضى معتبرا أن علاقات البلدين العضوين في حلف الناتو يجب أن تكون في وضع مختلف.