 
مباشر

أنباء عن نية حفتر الترشح للانتخابات في ليبيا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rcp7

نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر عسكري ليبي قوله إن المشير خليفة حفتر سيعلن قريبا نيته الترشح للانتخابات الرئاسة القادمة، وذلك بعد تعليق مهامه كقائد الجيش الوطني الليبي.

وكان حفتر كلف أمس رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري بمهامه لمدة ثلاثة أشهر.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا