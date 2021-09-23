أنباء عن نية حفتر الترشح للانتخابات في ليبيا
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نقلت وكالة تاس الروسية عن مصدر عسكري ليبي قوله إن المشير خليفة حفتر سيعلن قريبا نيته الترشح للانتخابات الرئاسة القادمة، وذلك بعد تعليق مهامه كقائد الجيش الوطني الليبي.
وكان حفتر كلف أمس رئيس الأركان العامة الفريق عبد الرازق الناظوري بمهامه لمدة ثلاثة أشهر.
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