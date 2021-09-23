قوى سودانية تتهم البرهان بتهديد الديمقراطية

قالت /قوى الحرية والتغيير/ السودانية إن تصريحات رئيس مجلس السيادة /عبد الفتاح البرهان/ بشأن وصاية الجيش على السودان، تمثل تهديدا لمسار الانتقال الديمقراطي بالبلاد.

إلى ذلك أعلن مجلسٌ قبليٌ شرقي السودان، إغلاق مطار بورتسودان، في تصعيد للاحتجاجات المتواصلة هناك لليوم السابع، ورفضا لاتفاق سلام وقعه سياسيون مع الحكومة السودانية العام الماضي.