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الخارجية الروسية: ممثلو روسيا والصين وباكستان ناقشوا مع طالبان في كابل الوضـع في أفغـانستان

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أعلنت الخارجية الروسية أن ممثلي روسيا والصين وباكستان ناقشوا مع حركة طالبان في كابل الوضع في أفغانستان، مشيرة إلى التوصل لاتفاق على استمرار الاتصالات من أجل السلام بالبلاد والمنطقة

وأضافت الوزارة أن طالبان أكدت الاهتمام بتعزيز العلاقات مع الدول الثلاث نظرا لدورها في تعزيز السلام والأمن في أفغانستان.

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