باريس: ندرس خيارات الرد على أزمة الغواصات
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قال وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية كليمون بون إن بلاده تدرس خيارات الرد على إلغاء أستراليا صفقة الغواصات، مؤكدا أن باريس لن تتخلى عن حقها في النزاع مع كانبيرا.
وشدد بون قبل اجتماع مقرر مع نظرائه في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، شدد على أن أزمة الغواصات ليست مشكلة فرنسية بل تمس الاتحاد الأوروبي أيضا.
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