"روسيا الموحدة" يتصدر نتائج انتخابات الدوما
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تصدر حزب روسيا الموحدة النتائج شبه النهائية في انتخابات مجلس الدوما الروسي، وأعلن الحزب أنه يتجه للحصول على أكثر من 300 مقعد من أصل 54..
فيما حل الحزب الشيوعي الروسي ثانيا، والحزب الليبرالي الديمقراطي ثالثا..
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية أنّ نسبة التصويت تجاوزت51%.
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