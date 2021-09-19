آلاف المراقبين رصدوا انتخابات مجلس الدوما

أشرف آلاف المراقبين على سير انتخابات مجلس الدوما الروسي، من بينهم خبراء دوليون أجانب.. كما ثبتت كاميرات في جميع مراكز الاقتراع لضمان النزاهة ومنع التزوير.

تابعوا RT على