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آلاف المراقبين رصدوا انتخابات مجلس الدوما

أخبار روسيا

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أشرف آلاف المراقبين على سير انتخابات مجلس الدوما الروسي، من بينهم خبراء دوليون أجانب.. كما ثبتت كاميرات في جميع مراكز الاقتراع لضمان النزاهة ومنع التزوير.

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