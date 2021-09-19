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لودريان: أزمة صفقة الغواصات ستؤثر على مستقبل حلف شمال الأطلسي

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قال لودريان إن أزمةَ الغواصات ستؤثر على مستقبل الناتو، مشيرا إلى أن أوروبا بدأت تخرج مما وصفه بالبراءة الدبلوماسية، وشبه طريقةَ الرئيس الأمريكي جو بايدن، بسَلفه دونالد ترامب.

وأكد لودريان أن استدعاء سفير باريس في واشنطن يعكس حجمَ الأزمة، كما اتهم بريطانيا بـالانتهازية.

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