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حماس: أولويتنا تحرير الأسرى من سجون إسرائيل

أخبار العالم العربي

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أكدت حركة حماس أن العمل على تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية على رأس أولويات الفصائل الفلسطينية، مضيفة أن إعادة اعتقال الأسرى الـ6 لن يقلل من حجم إنجازهم، وانتصارهم.

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