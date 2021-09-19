حماس: أولويتنا تحرير الأسرى من سجون إسرائيل
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أكدت حركة حماس أن العمل على تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية على رأس أولويات الفصائل الفلسطينية، مضيفة أن إعادة اعتقال الأسرى الـ6 لن يقلل من حجم إنجازهم، وانتصارهم.
أكدت حركة حماس أن العمل على تحرير الأسرى من السجون الإسرائيلية على رأس أولويات الفصائل الفلسطينية، مضيفة أن إعادة اعتقال الأسرى الـ6 لن يقلل من حجم إنجازهم، وانتصارهم.
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