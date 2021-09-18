الحجارة السوداء..مهنة باقية بالجزيرة السورية
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يواصل عمال كسرِ الحجر الأسود بالجزيرة السورية مهنتهم معتمدين على قوتهم البدنية وأجهزة بسيطة، وتستخدم الحجارة في بناء المنازل، بعيدا عن مواد البناء الحديثة.
يواصل عمال كسرِ الحجر الأسود بالجزيرة السورية مهنتهم معتمدين على قوتهم البدنية وأجهزة بسيطة، وتستخدم الحجارة في بناء المنازل، بعيدا عن مواد البناء الحديثة.
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