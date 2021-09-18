الحجارة السوداء..مهنة باقية بالجزيرة السورية

يواصل عمال كسرِ الحجر الأسود بالجزيرة السورية مهنتهم معتمدين على قوتهم البدنية وأجهزة بسيطة، وتستخدم الحجارة في بناء المنازل، بعيدا عن مواد البناء الحديثة.

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