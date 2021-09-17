اتفاق أمريكي عراقي بشأن تقليص واشنطن لقواتها

أعلنت قيادة العمليات المشتركة ببغداد، عن اتفاق عراقي أمريكي، يقضي بتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية في قاعدتي عين الأسد وأربيل، على أن يكتمل ذلك بحلولِ نهاية أيلول الحالي.

وشدد الطرفان حسب بيان للقيادة، على أن وجود القوات الأمريكية والتحالف الدولي، جاءَ بناءً على دعوة من العراق وفقا للقوانين الدولية.