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أهالي الأسرى.. فرح بالحرية وخوف على الحياة

أخبار العالم العربي

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تواصل إسرائيل عمليات البحث عن 2 من الأسرى الـ6 الفارين من سجن جلبوع، في وقت تعيش فيه عائلتاهما بين الفخر بتحقيق حريتهِما والقلق على حياتِهِما.

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