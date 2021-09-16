أهالي الأسرى.. فرح بالحرية وخوف على الحياة

تواصل إسرائيل عمليات البحث عن 2 من الأسرى الـ6 الفارين من سجن جلبوع، في وقت تعيش فيه عائلتاهما بين الفخر بتحقيق حريتهِما والقلق على حياتِهِما.

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