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السودان: بيانات إثيوبية خاطئة بشأن النهضة

أخبار العالم العربي

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أبلغ وزير الري السوداني إثيوبيا باحتجاجه بشأن بيانات فنية خاطئة لملء سد النهضة قُدمت في يوليو الماضي، مؤكدا أن البيانات الخاطئة سببت الضرر للسودان وتشكل مخالفة للقانون الدولي.

من جانبها أكدت مصر أنها تلقت من إثيوبيا البيانات نفسها، وأنها لم تعتمد عليها وإنما تتابع الوضع بدقة.

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