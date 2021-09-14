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طالبان: نرفض ربط القضايا الإنسانية بالسياسة

أخبار العالم

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قال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، إن الحركة ترفض ربط المساعدات الإنسانية بالسياسة، مؤكدا رغبة الحكومة في ربط علاقات جيدة مع مختلف دول العالم.

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