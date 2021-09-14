طالبان: نرفض ربط القضايا الإنسانية بالسياسة
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قال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، إن الحركة ترفض ربط المساعدات الإنسانية بالسياسة، مؤكدا رغبة الحكومة في ربط علاقات جيدة مع مختلف دول العالم.
قال وزير الخارجية في حكومة طالبان أمير خان متقي، إن الحركة ترفض ربط المساعدات الإنسانية بالسياسة، مؤكدا رغبة الحكومة في ربط علاقات جيدة مع مختلف دول العالم.
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