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إضراب واحتجاجات في فرنسا ضد إجبارية التلقيح

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نظم عدد من عمال قطاع الصحة في فرنسا تحركا نقابيا يشمل إضرابا ووقفات احتجاجية رفضا لإجبارية التلقيح على عمال القطاع، في آخر يوم يفصلهم عن تعليق رواتبهم حتى تلقيهم اللقاحات.

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