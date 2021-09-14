إضراب واحتجاجات في فرنسا ضد إجبارية التلقيح

نظم عدد من عمال قطاع الصحة في فرنسا تحركا نقابيا يشمل إضرابا ووقفات احتجاجية رفضا لإجبارية التلقيح على عمال القطاع، في آخر يوم يفصلهم عن تعليق رواتبهم حتى تلقيهم اللقاحات.

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