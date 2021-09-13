جدل بالعراق بعد إلغاء التأشيرات مع إيران

أثار قرار الغاء تأشيرات الدخول بين بغداد و طهران جدلا داخل العراق وبينما أكد البعض أنه سينعكس إيجابا على المواطنين بين في البلدين رأى آخرون أنه سيحرم العراق من عوائد هامة.

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