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جدل بالعراق بعد إلغاء التأشيرات مع إيران

أخبار العالم العربي

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أثار قرار الغاء تأشيرات الدخول بين بغداد و طهران جدلا داخل العراق وبينما أكد البعض أنه سينعكس إيجابا على المواطنين بين في البلدين رأى آخرون أنه سيحرم العراق من عوائد هامة.

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