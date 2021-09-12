غانتس يتهم إيران بتدريب مسلحين على المسيرات
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اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي /بيني غانتس/ إيران بتدريب عناصر من اليمن والعراق وسوريا ولبنان، على استخدام الطائرات المسيرة التي تصنعها طهران، في قاعدة كاشان شمال مدينة أصفهان.
في حين قال رئيس الوزراء الإسرائيلي /نفتالي بينيت/ إن إيران وصلت إلى مرحلة متقدمة في برنامجها النووي.
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