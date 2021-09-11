محادثات بيدرسون مع القيادة السورية في دمشق

التقى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون الذي وصل إلى دمشق في زيارة لبحث تفاصيل متعلقة باللجنة الدستورية السورية.

ونقلت وكالة سانا السورية أن الجانبين أكدا على ضمان عدم التدخّل الخارجي في عمل هذه اللجنة وأنّ يتمّ ذلك بقيادة ومُلكيّة سورية.