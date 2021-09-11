 
مباشر

محادثات بيدرسون مع القيادة السورية في دمشق

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r9m0

التقى وزير الخارجية السورية فيصل المقداد، المبعوث الأممي الخاص إلى سورية غير بيدرسون الذي وصل إلى دمشق في زيارة لبحث تفاصيل متعلقة باللجنة الدستورية السورية.

ونقلت وكالة سانا السورية أن الجانبين أكدا على ضمان عدم التدخّل الخارجي في عمل هذه اللجنة وأنّ يتمّ ذلك بقيادة ومُلكيّة سورية.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا