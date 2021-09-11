عون: حكومة ميقاتي أفضل ما يمكن التوصل إليه
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أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون ، عن ثقته بقدرة حكومة /نجيب ميقاتي/ على العمل، مؤكدا أنها أفضل ما يمكن التوصل إليه.
إلى ذلك تعقد الحكومة الجديدة أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل قبل الشروع بإعداد البيان الوزاري ، فيما يشهد الشارع اللبناني تباينا حول قدرتها في معالجة الازمات المعيشية.
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