عون: حكومة ميقاتي أفضل ما يمكن التوصل إليه

أعرب الرئيس اللبناني ميشال عون ، عن ثقته بقدرة حكومة /نجيب ميقاتي/ على العمل، مؤكدا أنها أفضل ما يمكن التوصل إليه.

إلى ذلك تعقد الحكومة الجديدة أولى جلساتها يوم الاثنين المقبل قبل الشروع بإعداد البيان الوزاري ، فيما يشهد الشارع اللبناني تباينا حول قدرتها في معالجة الازمات المعيشية.