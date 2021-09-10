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مقتل طبيب فلسطيني بنيران إسرائيلية بالقدس

أخبار العالم العربي

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قتل طبيب فلسطيني برصاص القوات الإسرائيلية بذريعة محاولة تنفيذه عملية طعن في القدس وكان مصلون شاركوا في وقفة حتجاجية بعد صلاة الجمعة في المسجد الاقصى دعما للأسرى.

حيث اقتحمت القوات الاسرائيلية باحات المسجد وقامت بتفريق الوقفة بعد رفع العلم الفلسطيني واعتقلت فتية بدعوى القاء الحجارة وزجاجات مياه تجاهها.

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