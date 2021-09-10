الشرطة العسكرية الروسية تشرف على اتفاق درعا
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تتابع الشرطة العسكرية الروسية الإشراف على تطبيق بنود الاتفاق في حي درعا البلد، والذي أفضى إلى دخول عناصر الجيش السوري والبدء بتثبيت نقاط تفتيش في الحي.
في غضون ذلك، بدأ الأهالي النازحون بالعودة إلى أحياء درعا البلد، بعدما فتحت القوات السورية حاجز السرايا العسكري الفاصل بين تلك المنطقة ومركز المحافظة.
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