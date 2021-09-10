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موسكو تعلن الإنتهاء من مشروع السيل الشمالي 2

مال وأعمال

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أعلنت شركة الغاز الروسية "غازبروم" اليوم الجمعة، الانتهاء بشكل كامل من مشروع السيل الشمالي اثنان، وهو مشروع لمد أنبوبي غاز من روسيا إلى ألمانيا عبر قاع بحر البلطيق.

في وقت ذكرت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادر مطلعة، أن "غازبروم" تعتزم البدء بضخ الغاز عبر أنبوبي "السيل الشمالي-2" اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل.

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