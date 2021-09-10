الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان

وقّع الرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، مرسومَ تشكيلِ الحكومة الجديدة.

وتعهد ميقاتي عقب إعلان تشكيلته الحكومية بإجراء الانتخابات النيابية بموعدها المقرر في مايو المقبل والتواصل مع الهيئات الدولية لتأمين احتياجات اللبنانيين. هذا وأُسندت حقيبة الخارجية في الحكومة الجديدة إلى عبدالله بو حبيب، والدفاع لموريس سليم، فيما تولى يوسف خليل وزارة المالية، وبسام المولوي وزارة الداخلية.