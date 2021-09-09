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لبنان يطلق بطاقات دعم نقدي للأسر الأكثر فقرا

أخبار العالم العربي

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أعلنت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية إطلاق بطاقات دعم نقدي لمساندة الأُسر الأكثر فقرًا، حيث تستفيد منها نحو خمسمئة ألف أُسرة.

وأوضحت الحكومة أن المفاوضات جارية بشأن تمويل تلك البطاقات، على أن يكون جزء منها من مخصصات حقوق السحب الجديدة لصندوق النقد الدولي، وقروض البنك الدولي.

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