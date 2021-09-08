وفاة وزير الطوارئ الروسي إثر حادث مأساوي
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أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن وفاة الوزير، يفغيني زينيتشيف، إثر حادث مأساوي وقع خلال تدريبات في مدينة نوريلسك، بإقليم كراسنويارسك، شمال روسيا.
وأوضحت الوزارة أن زينيتشيف فارق الحياة أثناء محاولته إنقاذ أحد الأشخاص، خلال تدريبات مشتركة بمنطقةِ القطب الشمالي ، هذا وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن تعازيه لأقارب زينيتشيف واصفا وفاته بالخسارة الكبيرة.
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