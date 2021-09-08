موسكو: لاننوي التواصل مع حكومة طالبان حاليا

أعلن الكرملين أن موسكو لا تعتزم في الوقت الحالي إجراءَ محادثات مع الحكومة الجديدة التي أعلنتها حركة طالبان في أفغانستان.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن موسكو تُجري اتصالات عبر سفارتها في كابل لضمان أمن دبلوماسييها، إلى جانب مسائل فنية أخرى..

بدورها قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، فالينتينا ماتفيينكو، إن روسيا ستكون ممثلة في حفل تنصيب الحكومة الأفغانية، على الأرجح ، على مستوى السفير.