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احتفال في غزة بعد هروب الأسرى من سجن جلبوع

أخبار العالم العربي

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أكدت الفصائل الفلسطينية في غزة أن نجاح 6 أسرى بالهروب من سجن جلبوع ، شكل ضربة للمنظومة الأمنية الإسرائيلية، خاصة وأنها نُفذت في واحد من أكثر السجون الإسرائيلية تحصينا على الإطلاق.

 والتقت كاميرا آرتي مع الأسير السابق عماد الصفطاوي الذي فرَّ من سجن غزة المركزي بالعام 87، ليروي تعقيدات أي عملية هروب من المعتقل.

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