اللاجئون الأفغان بطاجيكستان.. ظروف الهجرة
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التقت كاميرا آرتي عددا من اللاجئين الأفغان، وروت السيدة /فَرِشْتِه حُسيني سادات/ وهي رياضية سابقة، ظروفَ خروجها ووالدتها من أفغانستان، مؤكدة نيتها اللجوء في دولة ثالثة.
التقت كاميرا آرتي عددا من اللاجئين الأفغان، وروت السيدة /فَرِشْتِه حُسيني سادات/ وهي رياضية سابقة، ظروفَ خروجها ووالدتها من أفغانستان، مؤكدة نيتها اللجوء في دولة ثالثة.
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