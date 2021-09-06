اللاجئون الأفغان بطاجيكستان.. ظروف الهجرة

التقت كاميرا آرتي عددا من اللاجئين الأفغان، وروت السيدة /فَرِشْتِه حُسيني سادات/ وهي رياضية سابقة، ظروفَ خروجها ووالدتها من أفغانستان، مؤكدة نيتها اللجوء في دولة ثالثة.

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