 
مباشر

اللاجئون الأفغان بطاجيكستان.. ظروف الهجرة

أخبار العالم

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r857

التقت كاميرا آرتي عددا من اللاجئين الأفغان، وروت السيدة /فَرِشْتِه حُسيني سادات/ وهي رياضية سابقة، ظروفَ خروجها ووالدتها من أفغانستان، مؤكدة نيتها اللجوء في دولة ثالثة.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا