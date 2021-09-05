قلق في الشارع الأفغاني إزاء الأمن والاقتصاد

عبر الشارع الأفغاني عن قلقه إزاء إمكانية تدهور الوضع الأمني والاقتصادي الحالي، ورصدت عدسة آرتي انطباعات الشارع حول الأوضاع ومطالب الأفغانيين في الفترة الحالية.

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