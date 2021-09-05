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قلق في الشارع الأفغاني إزاء الأمن والاقتصاد

أخبار العالم

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عبر الشارع الأفغاني عن قلقه إزاء إمكانية تدهور الوضع الأمني والاقتصادي الحالي، ورصدت عدسة آرتي انطباعات الشارع حول الأوضاع ومطالب الأفغانيين في الفترة الحالية.

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