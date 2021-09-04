ختام فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي بروسيا
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اختتمت في مدينة فلاديفوستوك الروسية فعاليات وأعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي استمر 3 أيام وسط مشاركة دولية واسعة وحضور رسمي بارز.
اختتمت في مدينة فلاديفوستوك الروسية فعاليات وأعمال المنتدى الاقتصادي الشرقي الذي استمر 3 أيام وسط مشاركة دولية واسعة وحضور رسمي بارز.
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