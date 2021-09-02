قمة ثلاثية مصرية فلسطينية أردنية في القاهرة

أكد البيان الختامي للقمةِ المصرية الأردنية الفلسطينية، ضرورةَ إحياء عملية السلام واستئنافِ المفاوضات وفقَ مرجعياتِ الشرعيةِ الدولية.

وشدد بيان القمة المنعقدة في القاهرة بحضور الرئيسِ المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس والملك الأردني عبد الله الثاني، شدد على رفض الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية والتي تقوض حل الدولتين وتهدد فرص تحقيق السلام في المنطقة.