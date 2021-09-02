تواصل فعاليات منتدى الشرق الاقتصادي في روسيا

تتواصل في مدينة فلاديفوستوك الروسية، فعاليات المنتدى الاقتصادي الشرقي، الذي يستمر حتى الرابع من الشهرِ الحالي، وسط مشاركة دولية واسعة.

وسيحضر الرئيس فلاديمير بوتين غدا الجلسة العامة للمنتدى، فيما يشارك عدد من الرؤساء عن بعد عبر الإنترنيت من بينهم الرئيس الصيني والكازاخستاني.