الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تعرقل السلام

أدانت الخارجية الفلسطينية مواقف الحكومة الإسرائيلية الرافضة لإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس، لتقديم الخدمات للفلسطينيين، معتبرة هذا السلوك، عرقلة لجهود السلام.

يأتي ذلك بالتزامن مع مطالبَ فلسطينية بحل ملفات لم الشمل، عقب موافقة إسرائيلية على النظر بملفات 5 آلاف من الأُسر الفلسطينية.