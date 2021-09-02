كاميرا RT تدخل مطـار كابل وترصـد حـجم الدمار الذي لحق به بعد انسحاب القوات الأمريكية منه

أعلنت حركة طالبان وصولَ تقنيينَ من قطر وتركيا، لإعادة تشغيل مطار كابل.. وأكدت مصادرُ في المطار لآر تي، احتمالَ استئنافِ حركةِ الملاحة الجوية بين كابل والدوحة اليومَ.

هذا ورصدت عدسةُ آر تي حجمَ الدمار الذي خلفته القواتُ الأمريكية في المطار قبل انسحابها..