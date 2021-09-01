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بوتين: الوجود الأمريكي بأفغانستان خلف المآسي

أخبار روسيا

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أكدَ الرئيس الروسي /فلاديمير بوتين/ أن نتيجةَ الوجود الأمريكي في أفغانستان على مدى عشرين عاما ، مآس وخسائر للولايات المتحدة والناس الذين يعيشون على الأراضي الأفغانية.

من جانبه شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على أن الأهمية بالنسبة لروسيا، تكمن في ضمان أمن حدود حلفائها في آسيا الوسطى.

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