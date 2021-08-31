طالبان: اختتام مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة
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قال المتحدث باسم طالبان سهيل شاهين لوكالة /نوفوستي/ إن المشاوراتِ بشأن تشكيل حكومة جديدة في أفغانستان انتهت وسيعلن عنها قريبا.
من جانبه أكد المتحدث باسم طالبان /ذبيح الله مجاهد/ أنَّ الحركة تريد علاقات جيدة مع واشنطن والعالم. وأضاف في حديث لوكالة نوفوستي أن الحركة تعمل حاليا على تشغيل مطار كابل للطيران المدني، مؤكدا أن معظم الأجهزة التقنية بالمطار معطلة. إلى ذلك، دعا القيادي في طالبان /شهاد الدين دلاور/ الدول التي أجلت بعثاتها الدبلوماسية من كابل لإعادتها من جديد، مؤكدا ألا تهديد عليها.
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