واشنطن تعلن إكمال سحب جنودها من أفغانستان

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال سحب جنودها من أفغانستان. وأكد قائد القيادة الجنرال /كينث مكنزي/ أن بضعَ مئات من المواطنين الأمريكيين ما زالوا في أفغانستان.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان على تويتر، إن إنهاء المهمة العسكرية في أفغانستان، كان أفضل سبيل لحماية الجنود الأمريكيين، وتأمين خروج المدنيين الراغبين من هناك.