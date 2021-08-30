الغزو الأمريكي لأفغانستان.. الحصيلة والخسائر

يمثل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان نهاية لأطول حرب في تاريخ الولايات المتحدة امتدت لعشرين عاماً.

ذريعة الثأر من منفذي أحداث الحادي عشر من سبتمبر ومحاربة الإرهاب كانا أبرز الأهداف المعلنة لهذه الحرب التي كلفت ترلبونات الدولارات وخلفت آلاف القتلى من العسكريين الأمريكيين وأضغافهم من المدنيين والعسكريين الأفغان. نرصد في العرض التالي حصاد الغزو الأمريكي لأفغانستان.