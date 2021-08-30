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مجزرة مطار كابل..أفغان بين ناري أمريكا وداعش

أخبار العالم

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كشف أطباء وشهود عيان التقتهم عدسة آر تي في كابل أن معظم ضحايا الهجوم الانتحاري الذي نفذه داعش في مطار كابل قبل نحو أسبوع، سقطوا بنيران الجيش الأمريكي.

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