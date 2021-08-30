مجزرة مطار كابل..أفغان بين ناري أمريكا وداعش
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كشف أطباء وشهود عيان التقتهم عدسة آر تي في كابل أن معظم ضحايا الهجوم الانتحاري الذي نفذه داعش في مطار كابل قبل نحو أسبوع، سقطوا بنيران الجيش الأمريكي.
كشف أطباء وشهود عيان التقتهم عدسة آر تي في كابل أن معظم ضحايا الهجوم الانتحاري الذي نفذه داعش في مطار كابل قبل نحو أسبوع، سقطوا بنيران الجيش الأمريكي.
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