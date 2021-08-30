حقائق جديدة حول مجزرة مطار كابل

كشف أطباء وشهود عيان التقتهم عدسة آر تي في كابل أن عددا من ضحايا الهجوم الانتحاري الذي نفذه داعش في مطار كابل في السادس والعشرين من الشهر الحالي، سقطوا أيضا بإطلاق نار مجهول.

موفدنا إلى كابل خالد الجبوري زار مستشفى /وزير محمد أكبر خان/ حيث يرقد مصابي الهجوم ووافانا بالتقرير التالي.