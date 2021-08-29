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مقترح بمجلس الأمن لإقامة منطقة آمنة في كابل

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أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن وجود خطة لدى باريس ولندن لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن لإقامة منطقة آمنة في كابل تحت سيطرة الأمم المتحدة.

وتهدف الخطة إلى مواصلة العمليات الإنسانية والضغط على طالبان، حسب وصفه. هذا ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا غدا الاثنين لمناقشة الوضع في أفغانستان.

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