بكين: واشنطن تشوه الحقائق بشأن منشأ كورونا
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اتهمت السفارة الصينية في واشنطن أجهزة الاستخبارات الأميركية بالقيام بتلاعب سياسي بعد تقرير أصدرته مجموعة من الوكالات الأميركية حول منشأ كورونا.
وخلص التقرير إلى أن الفيروس لم يتم تطويره كسلاح بيولوجي إلا أن أوساط المخابرات لا تزال منقسمة بشأن منشئه. وفي السياق اتهم الرئيس الأمريكي جو بايدن الصين بإخفاء معلومات حيوية تتعلق بمنشأ الفيروس.
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