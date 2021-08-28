ضربة أمريكية تستهدف عضوا في داعش بأفغانستان

أعلن الجيش الأمريكي في بيان أنه استهدف بطائرة مسيرة عضوا مسؤولا عن التخطيط بتنظيم داعش في ولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.

مشيرا إلى أن المعلومات الأولية تدل على مقتل الإرهابي المستهدف نتيجة العملية. إلى ذلك نقلت وكالة رويترز عن مسؤول قوله إنه لا توجد هناك علاقة بين الهجوم بطائرة مسيرة وخطة الإجلاء الحالية. وأضاف البيان إلى أن عمليات إجلاء المدنيين من مطار كابل تتواصل بوتيرة سريعة للغاية. وأوصت السفارة الأمريكية في كابل مواطني الولايات المتحدة بتفادي الاقتراب من مطار كابل لضرورات أمنية. في غضون ذلك. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر طبيية في أفغانستان بارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الدامي على مطار كابل إلى نحو مئتي قتيل.