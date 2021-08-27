نصرالله والمفتي يرفضان قرار القضاء بحق دياب

اعتبر الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله قرار الجلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب في قضية مرفأ بيروت مسيسا وغير قانوني.

من جهته رفض مفتي الجمهورية اللبنانية عبد اللطيف دريان طريقةَ التعامل القضائي مع دياب، فيما رأت رئاسة الجمهورية أن لبنان عانى ولا يزال من الخطوط الحمر الطائفية والمذهبية لدى كل مساءلة.