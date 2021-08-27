بايدن: هناك بدائل إن فشلت المفاوضات مع إيران

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن إدارتَه تضع الدبلوماسية أولا في تعاملها مع الملف النووي الإيراني إلا أنها تمتلك بدائل إن فشلت المفاوضات.

مشيرا إلى أنه ناقش مع رئيس وزراء إسرائيل نفتالي بينيت خططاً لمنع طهران من امتلاك سلاح نووي. بدوره اتهم بينيت إيران بالسعي لحيازة سلاح نووي، مؤكدا أن إسرائيل طورت استراتيجيةً لمواجهة أنشطة إيران.