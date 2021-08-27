أردوغان: طالبان عرضت علينا تشغيل مطار كابل

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عرض حركة طالبان على أنقرة تشغيل مطار كابل بسبب المخاوف الأمنية، مشيرا إلى أن القرار لم يتخذ بعد بشأن الطلب.

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