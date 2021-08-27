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أردوغان: طالبان عرضت علينا تشغيل مطار كابل

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كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن عرض حركة طالبان على أنقرة تشغيل مطار كابل بسبب المخاوف الأمنية، مشيرا إلى أن القرار لم يتخذ بعد بشأن الطلب.

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