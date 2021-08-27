موسكو: الإرهابيون يستغلون الفوضى بأفغانستان

قال الكرملين إن الهجوم الإرهابي في مطار كابل يثبت أن الإرهابيين ومن بينهم داعش لن يضيعوا فرصة استغلال الفوضى في أفغانستان.

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التواصل مع شركاء روسيا بشأن الوضع في أفغانستان. فيما شدد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة تسريع جهود تشكيل حكومة شاملة في أفغانستان بعد الهجوم الإرهابي.