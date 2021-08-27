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خروج حافلات تقل مسلحين إلى الشمال السوري

أخبار العالم العربي

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في مدينة درعا السورية، تستمر الجهود لإتمام الاتفاق القاضي بترحيل رافضي التسوية إلى الشمال السوري. حيث شهدت المدينة خروج الدفعة الثانية من الحافلات وعلى متنها أكثر من خمسين شخصا.

وذلك ضمن الخطوة الأولى من الاتفاق بين اللجان الأمنية والعسكرية السورية وهيئة التفاوض من جانب المسلحين.

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