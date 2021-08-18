رئيس مخابرات مصر في رام الله لبحث التهدئة

بحث الرئيس الفلسطيني /محمود عباس/ مع رئيس المخابرات المصرية /عباس كامل/ في رام الله الوضع في الأراضي الفلسطينية وسبل تثبيت وقف إطلاق النار وإعمار غزة.

وفي وقت سابق التقى كامل في القدس برئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس. فيما نقلت رويترز عن بيان إسرائيلي أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، دعا رئيس وزراء إسرائيل إلى زيارة رسمية خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وذكرت مصادر مصرية أن زيارة كامل للمنطقة جاءت بتكليف من الرئيس /السيسي/ لدفع عملية السلام التي ترعاها مصر.