طالبان تؤكد سيطرتها على مراكز 5 ولايات خلال 48 ساعة

أعلنت حركة طالبان سيطرتها على مدينة /تالقان/ عاصمة ولاية /تخار/ شمال أفغانستان.

وكانت الحركة قد أعلنت سيطرتها على عاصمتي ولايتي "قندوز" و"ساري بول" الشماليتين..

في المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية إطلاق عملية أمنية بهدف طرد مسلحي طالبان من مدينة قندوز، مشيرة إلى مقتلَ572 منَ عناصرِ الحركة فِي معارك بمناطق متفرقة خلال الساعاتِ الأخيرة، إضافة إلى تصفية مئتي مسلح من طالبان إثر غارة أمريكية علَى ولاية جوزجان شمالَي البلاد.